Barragem Salto corre risco de ruptura, diz governo do Rio Grande do Sul

O Governo do Rio Grande do Sul informou que a UHE (Usina Hidrelétrica) Bugres Barragem Salto, no município de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, está em risco de ruptura emergente diante do volume de chuvas. Segundo a administração estadual, a situação de emergência exige providências imediatas para preservar as vidas de moradores do município. O último relatório divulgado pela Defesa Civil divide o alerta em três fases: o nível de emergência, que exige providências imediatas para preservar vidas; de alerta, quando a segurança está em risco e exige reparos; e de atenção, quando em um curto prazo, a segurança está mantida. Além da Salto, há outras 7 represas em classificação de alerta menor, mas ainda preocupante, por riscos de segurança e outras nove em nível de atenção. De acordo com o último relatório de segurança de barragens divulgado pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico (ANA), os acidentes com barragens tem aumentado nos últimos anos no Brasil.

As hidrelétricas têm menos problemas de estrutura, já que a barragem é de água, ou seja, a matéria-prima. Já as de mineração são o rejeito, o que empresa não quer e não tem valor. Uma vez ocorrido o acidente, nenhuma multa, por mais milionária que seja, possibilita recuperar totalmente danos ambientais causados. A tragédia de Brumadinho, ocorrida em 2019, é frequentemente citada como um exemplo dos danos catastróficos que falhas em barragens podem causar, tanto para o meio ambiente quanto para as comunidades locais. Vale ressaltar que qualquer pessoa ou empresa pode entrar no site do Governo Federal, gov.br e denunciar a situação de segurança e até solicitar a manutenção das barragens.