Base governista teme ida de Mendonça Filho para relatoria de projeto sobre ensino médio

Decisão de escolha é do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL)

Câmara dos Deputados/Divulgação Deputado federal Mendonça Filho foi ministro da Educação no governo Michel Temer



Os partidos governistas estão incomodados com a suposta escolha do deputado federal Mendonça Filho (União-PE) para a relatoria do novo ensino médio. Isso porque o parlamentar foi ministro da Educação que conduziu a reforma educacional na gestão do ex-presidente Michel Temer. A escolha para a relatoria já teria sido feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), mas ainda não foi oficializada. A informação é do jornal Estado de São Paulo. O temor dos parlamentares governistas é que Mendonça Filho impeça ou dificulte as mudanças que o governo pretende implementar no ensino médio, principalmente de cunho ideológico. A abordagem de questões sobre o ponto de vista considerado contraditório, inclusive, gerou polêmica na aplicação da última prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Congressistas têm acusado o Ministério da Educação de pregar ensinamentos contrários ao agronegócio. Nesta terça-feira, 7, o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) protocolou um pedido para que o ministro Camilo Santana preste esclarecimentos na Comissão de Agricultura do Senado. No mesmo sentido, o deputado federal Sargento Gonçalves (PL-RN) também apresentou um pedido para que Camilo Santana também se explique, mas desta vez na Comissão de Educação da Câmara. A Frente Parlamentar da Agropecuária pediu a anulação de três questões do Enem. Uma delas traz o que são considerados pelos organizadores da prova como “fatores negativos do setor”, como violência simbólica, super exploração, chuvas de veneno e violência contra a pessoa.

*Com informações do repórter André Anelli.