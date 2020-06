Presidente do BC diz que serviço de pagamento instantâneo permitirá saques no comércio

Edu Andrade/Estadão Conteúdo O Banco Central havia informado, anteriormente, que esse sistema permitiria pagamentos e transferências instantâneas em todo o país entre pessoas, empresas e governo



O sistema de pagamentos imediatos do Banco Central (BC), conhecido como PIX, vai permitir o serviço de saque em lojas comerciais. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (22) pelo presidente da instituição, Roberto Campos Neto.

O Banco Central divulgou o lançamento do sistema em fevereiro e 980 instituições financeiras participam do processo de adesão ao sistema. Primeiro, bancos com mais de 500 mil clientes vão operar com a nova tecnologia. Segundo Campos Netto, a nova função tem o objetivo de reutilizar o dinheiro no varejo.

O Banco Central havia informado, anteriormente, que esse sistema permitiria pagamentos e transferências instantâneas em todo o país entre pessoas, empresas e governo 24 horas por dia, em todos os dias da semana. A expectativa é que o PIX esteja disponível a toda a população a partir de novembro. As regras e os primeiros detalhes desse produto serão apresentados em agosto.

*Com informações do repórter Leonardo Martins