Apesar de derrotas, Bernie Sanders não desiste de prévias

EFE/EPA/JUSTIN LANE O senador permanece na disputa eleitoral e disse contar com os votos dos mais jovens para vencer as eleições no país



O senador Bernie Sanders continua na disputa eleitoral do partido democrata nos Estados Unidos, mesmo depois de ter sido derrotado por Joe Biden nas primárias mais recentes.

O senadore fez o anúncio na quarta-feira (11) e disse contar com os votos dos mais jovens, enquanto Biden está indo bem entre os eleitores mais velhos.

Sanders também confirmou que vai debater com Joe Biden no próximo domingo (15) em Phoenix, no Arizona. Será um debate sem plateia, por causa do coronavírus. Os organizadores querem evitar a aglomeração de pessoas em um espaço fechado.

Antes da declaração feita por Sanders, Biden fez um pronunciamento agradecendo o outro candidato pela energia, dizendo que os dois têm um objetivo em comum, que é derrotar Donald Trump.

Joe Biden começou as prévias eleitorais em 2020 com desempenho abaixo do esperado, mas conquistou a liderança nas prévias da Carolina do Sul e, desde então, faturou a super terça, na semana passada, e o round 2 da super terça, que aconteceu nesta semana.

Nas primárias desta semana, Biden foi o vencedor em pelo menos 4 dos 6 estados com prévias. Bernie Sanders venceu na Dakota do Norte, e os resultados de Washington ainda não foram divulgados. A demora é porque o estado é um dos mais afetados pelo coronavírus no país.

Biden também recebeu o apoio de ex-candidatos do partido democrata, como Pete Buttgieg e Amy Klobuchar. Ele tem crescido nas pesquisas entre o eleitorado democrata, e uma vitória de Sanders nas primárias parece cada vez mais difícil.

As próximas prévias eleitorais acontecem no dia 17 de março, no Arizona, em Illinois, em Ohio, e na Flórida.

*Com informações da repórter Mariana Janjácomo.