Biden divulga plano de infraestrutura de US$ 2 trilhões para os EUA

Projeto era uma das promessas de campanha do presidente americano; expectativa é que essa seja apenas a primeira parte de um planejamento maior

EFE/EPA/Chris Kleponis / POOL Joe Biden disse ainda que o pacote é uma forma de criar “a economia mais forte, mais resistente e inovadora do mundo”



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira, 31, um pacote de mais de US$ 2 trilhões focado em ajudar o país a enfrentar os impactos da pandemia na economia. O projeto era uma das promessas de campanha de Biden e a expectativa é que essa seja apenas a primeira parte de um plano maior, que ainda terá investimentos voltados para a área de saúde. Para financiar o pacote, a intenção do democrata é elevar o imposto sobre empresas dos atuais 21% para 28%.

Biden também pretende adotar medidas destinadas a impedir o deslocamento dos lucros para outros países, incentivando as empresas a manter suas operações nos Estados Unidos, elevando a arrecadação em território nacional. Em um comunicado, a Casa Branca informou que “o pacote vai investir cerca de 1% do PIB por ano ao longo de oito anos para atualizar a infraestrutura do país, revitalizar a manufatura, investir em pesquisa básica e ciência, fortalecer cadeias de abastecimento e solidificar a infraestrutura de atendimento”.

O presidente americano fez o anúncio em Pittsburgh, na Pensilvânia, chamando a proposta de o maior programa de investimento público desde a criação do sistema de rodovias interestaduais e da corrida espacial nos anos de 1960. Joe Biden disse ainda que o pacote é uma forma de criar “a economia mais forte, mais resistente e inovadora do mundo”, além de “milhões de empregos bem remunerados”.

*Com informações da repórter Letícia Santini