Big techs terão até 24 horas para retirar fake news sobre eleição do ar

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) firmou um acordo com grandes empresas de tecnologia para remover conteúdos falsos sobre as campanhas eleitorais e as eleições. O anúncio foi feito pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, e prevê a retirada dessas informações da internet em até 24 horas, variando conforme a gravidade do conteúdo. O acordo, que já está em vigor, foi assinado por plataformas como TikTok, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Instagram, Google, Kawai, Telegram e X (antigo Twitter). Lúcia destacou que o combate à desinformação é uma prioridade desde que assumiu a presidência da Corte eleitoral, em junho deste ano. Durante uma entrevista coletiva, ela explicou que o objetivo do acordo é garantir que os eleitores possam votar livremente, sem serem influenciados por informações falsas. A ministra enfatizou a importância de proteger a veracidade dos fatos para que os eleitores possam fazer suas escolhas de forma informada.

Além do acordo com as big techs, o TSE também anunciou a criação de um disque-denúncia para que a população possa relatar casos de desinformação. O número 1491 está disponível gratuitamente desde esta quarta-feira (7) e permite que as denúncias sejam encaminhadas ao Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Outra medida anunciada foi o lançamento de um site da Polícia Federal, onde serão disponibilizadas informações sobre processos relacionados à desinformação, permitindo que as pessoas verifiquem a veracidade das acusações feitas nas redes sociais.

