Birôs de crédito negam irregularidade em exclusão de clientes do Cadastro Positivo

Após serem notificados pela Secretaria Nacional do Consumidor, birôs de crédito negam qualquer irregularidade no processo de exclusão de clientes do cadastro positivo.

A Senacon, que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, pediu esclarecimentos às empresas, depois de consumidores relatarem problemas para sair da lista.

Alguns reclamam dos pedidos de informações pessoais e outros citam até que precisam aderir e concordar com termos de uso para conseguir a remoção.

O Secretário Nacional do Consumidor, Luciano Timm, diz que o papel das birôs de crédito seria facilitar a saída se essa for a vontade do consumidor.

“O consumidor parte dentro dos cadastros, mas pode optar por sair. Os quatro birôs de crédito tem que facilitar a saída desse cadastro, não podem dificultar essa saída.”

O gerente de Cadastro Positivo do SPC Brasil, Vilásio Pereira, nega qualquer problema no processo de saída da lista, mas também defende que o consumidor deveria permanecer.

“Com o cadastro positivo o mercado pode ter um conhecimento maior do perfil de pagamento dos consumidores. Com isso, os consumidores podem acessar o crédito com ofertas de limite, prazo e taxa de juros mais adequadas.”

As consultas ao cadastro positivo foram liberadas no sábado passado, dia 11.

O banco de dados reúne os nomes de consumidores que estão com as contas em dia e a inclusão é automática. Ou seja, o consumidor que não quiser ficar na lista precisa pedir para ser excluído.

*Com informações do repórter Renan Porto