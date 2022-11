Bivar e Kassab indicam condições para União Brasil e PSD fazerem parte da base aliada de Lula

Negociações ainda não foram iniciadas, mas serão importantes para a formação de alianças no Congresso Nacional

Amanda Perobelli/Estadão Conteúdo Gilberto Kassab é presidente do PSD e já foi ministro de Dilma Rousseff



A transição entre governos está sob a coordenação do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). E, agora, começam a surgir possíveis aliados importantes, a compor a base do governo a partir de 2023. Em entrevista a um jornal de São Paulo, o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, disse que está disposto a sentar e conversar com o PT, que isso ainda não ocorreu porque ele está fora do país, mas que está disposto a fazer parte da base aliada do governo. Ele disse também que, certamente, não estará na oposição. Outro que falou sobre o tema em entrevista a um veículo de comunicação foi o presidente nacional PSD, Gilberto Kassab, que já foi ministro de Dilma Rousseff (PT). Kassab disse que também está disposto e que são grandes as chances do PSD integrar a base de apoio do governo Lula, mas colocou algumas condições: a recondução do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à presidência do Senado Federal e também apoios a lideranças do PSD que foram eleitas e outras que foram apoiadas pelo partido, como é caso de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador eleito de São Paulo, e Eduardo Paes (PSD), prefeito da cidade do Rio de Janeiro. As negociações ainda não começaram, mas deverão ser importantes para a composição da base aliada do próximo governo no Congresso Nacional.

*Com informações da repórter Carolina Abelin