Blocos de Carnaval do Rio de Janeiro cancelam desfiles para 2022

Até o momento, o governo local garante apenas a realização da festividade na Marquês de Sapucaí, por haver maior facilidade de controle

GILVAN DE SOUZA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bloco de Carnaval Céu na Terra, em Santa Teresa, centro do Rio de Janeiro



O Carnaval da Marquês de Sapucaí, por enquanto, segundo as autoridades, está confirmado, por ser mais fácil controlar acesso com apresentação de passaporte sanitário, caderneta de vacinação, teste de PCR. Mas os blocos de rua, são sempre mais de 500 que desfilam pelas ruas e avenidas do Rio de Janeiro a cada Carnaval, estão com os desfiles ameaçados, mas muitos já estão se antecipando, por conta da pandemia de Covid-19 e da epidemia de gripe. O mais novo anúncio veio da Banda de Ipanema, um tradicional bloco que desfila pela zona sul da cidade, no bairro de Ipanema. Prestes a completar 70 anos, a Banda de Ipanema decidiu, por questões sanitárias, evitar aglomerações. Outro bloco conhecido por arrastar milhares de pessoas, O Bloco da Preta, da cantora Preta Gil, também já informou que não vai desfilar pelas ruas do centro da cidade em 2022.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga