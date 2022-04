Blocos de rua podem desfilar em SP se bancarem infraestrutura, diz Ricardo Nunes

Segundo o prefeito da capital paulista, os grupos devem arcar com grdil, segurança, equipe médica, ambulância e plano de emergência

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Em manifesto, os grupos alegam que o cenário epidemiológico já traz segurança para a realização da festa



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, estabeleceu nesta terça-feira, 5, as condições para que os desfiles de blocos de ruas possam participar do Carnaval deste ano na capital paulista. “Se eles tiveram uma condição de manter o gradil, segurança, médico, ambulância, plano de emergência, de rota de fuga, não temos nenhuma objeção. Todo direito de expressão cultural vai ser garantido, mas é importante que tenha um conscientização do risco de vida das pessoas”, afirmou. Segundo Nunes, havendo menos de um mês para as festividades, marcadas para os dias 22, 23 e 24 de abril, não há tempo hábil para que a administração pudesse disponibilizar infraestrutura necessária. De qualquer forma, a prefeitura diz que o diálogo está aberto e vai se reunir com representes dos blocos na próxima sexta-feira, 8.

Em manifesto, os grupos alegam que o cenário epidemiológico já traz segurança para a realização da festa. “Para defender a vida nós ficamos em casa o tanto quanto foi possível nos últimos dois anos. Não colocamos o bloco na rua e cumprimos nossa responsabilidade coletiva. Nos dias atuais, o cenário sanitário parece promissor e estável”, afirma, citando outros eventos que já estão acontecendo. Com as flexibilizações do governo de São Paulo, as arquibancadas do Sambódromo do Anhembi poderão utilizar capacidade máxima para receber o público para os desfiles das escolas de samba. No entanto, o passaporte da vacina ainda segue obrigatório para a participação.

*Com informações da repórter Carolina Abelin