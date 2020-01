Blocos promovem ensaios neste fim de semana e esquentam clima para Carnaval de SP

Fernando Maia/Riotur Neste sábado (18), é a vez dos conhecidos Tarado Ni Você e Monobloco, que comemora 20 anos de existência



As ruas da cidade de São Paulo já começam a ganhar cores diferentes. Neste fim de semana, blocos de carnaval realizam festas e ensaios para entrar no clima da folia, que só começa oficialmente no dia 15 de fevereiro.

O coordenador do Fórum de Blocos de Rua de São Paulo, Jorge Garcia, acredita que muitos foliões vão aproveitar para curtir os ensaios antes do “start” oficial do carnaval paulista.

“Estimativa bem grande, ein. Tende a ser o maior do Brasil, consequentemente o maior do mundo, Contamos com a presença de todos os paulistanos para mostrar que São Paulo sabe fazer festa.”

Na noite da sexta-feira (17), os blocos Me Lembra Que Eu Vou e Desliga e Vem fizeram uma festa para treinar a folia.

Neste sábado (18), é a vez dos conhecidos Tarado Ni Você e Monobloco, que comemora 20 anos de existência. As entradas variam de R$ 30 a R$ 70 e a festa será em casas de evento no Brás e Barra Funda, às 15h e 22h.

O Volta Amélia e o Jegue Elétrico sacodem as ruas da região de Pinheiros com entrada franca, a partir das 14h e 17h.

No domingo (19), às 15h, o esquenta do MinhoQueens começa na Rua Álvaro de Carvalho, sem cobrança de taxa. A entrada é gratuita também para os ensaios da Banda Carnavalesca Macaco Cansado – às 15h – e do Bloco Filhas da Lua – às 17h — ambos em Pinheiros.

O Bloco Explode Coração, Siga Bem Caminhoneira, Banho de Espuma e Pilantragi, Bloco Oração e Bloco Urubó e Amigos da Vila Mariana fazem ensaios em casas de evento, com entradas que variam de R$ 15 a R$ 70.

*Com informações da repórter Nanny Cox