Isolamento abaixo do esperado indica que bloqueio total pode estar próximo em SP

Considerado suficiente pelo governo de São Paulo, o índice de 50% de isolamento social está muito abaixo do esperado e Estado deve decretar bloqueio total.

Com o avanço implacável da doença e o aumento sucessivo do número de mortes, o governo paulista deixou de cogitar qualquer tipo de reabertura do comércio.

No sábado (16), a taxa ficou em 50% no Estado e em 52% na capital paulista.

Nas últimas semanas, o governador João Doria tem afirmado que o índice ideal de isolamento é entre 50% e 55%. Segundo o governo, se o percentual fosse permanente por pelo menos duas semanas, seria possível pensar em uma reabertura escalonada.

No entanto, conforme explica o médico patologista da Universidade de São Paulo, Luiz Fernando Ferraz, esse número ainda está longe do ideal. O especialista explica que o cálculo do índice para o isolamento é feito com base no número de leitos hospitalares disponíveis para a população.

Com a intenção de elevar o isolamento principalmente na capital, algumas medidas restritivas mais duras como o rodízio obrigatório foram anunciadas pela Prefeitura. Porém, no domingo (17), Covas suspendeu a decisão e anunciou a volta do rodízio comum.

Por esse motivo, o Centro de Contingência ao Coronavírus já estruturou um plano de bloqueio total, que é o confinamento obrigatório em todo Estado. Neste final de semana, o governo de São Paulo pode ter amadurecido a ideia e decidido sobre a decretação da medida.

