BNDES tem condições de conceder mais empréstimos, garante Montezano

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) garante que o banco tem condições de conceder mais empréstimos, caso a crise se estenda. Em audiência virtual do Congresso, nesta terça-feira (16), Gustavo Montezano também falou na possibilidade de expandir os atendimentos.

O economista reitera, no entanto, que o avanço do recurso disponível para financiamentos depende de lucro. O presidente do BNDES argumenta que qualquer investimento precisa ser sustentado.

Gustavo Montezano acrescenta que a solidez financeira do BNDES tem de ser preservada. Ele admite que se surpreende com a rapidez da crise gerada pela pandemia da Covid-19.

O presidente do BNDES afirma que o “grande foco” da instituição tem de ser as micro, pequenas e médias empresas. De acordo com Gustavo Montezano, os aportes para ajudar a financiar a folha salarial das companhias podem chegar a 20 bilhões de reais.

