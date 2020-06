BNDES lança linha de crédito para beneficiar grandes empresas fornecedoras

Arquivo/Agência Brasil O banco tem algumas linhas de crédito operando desde o início da pandemia, mas nem todas tiveram o resultado esperado



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou uma linha de crédito de R$ 2 bilhões para financiar fornecedores das grandes redes. A proposta visa fazer com que o crédito ofertado chegue na ponta, especialmente para os grandes empregadores do Brasil, que são as pequenas e micro empresas.

O programa estará disponível do BNDES para as empresas âncoras com faturamento anual superior a R$ 300 milhões. Essas empresas é que repassarão os recursos emprestados aos seus fornecedores. O limite mínimo é de R$10 milhões e o máximo de 200 milhões em empréstimo. O tempo de carência é de 24 meses, depois a empresa terá um período de seis anos para fazer a amortização da dívida.

O BNDES espera que os recursos chegue na ponta para as micro, pequenas e médias empresas do país. O banco tem algumas linhas de crédito operando desde o início da pandemia da Covid-19, mas nem todas tiveram o resultado esperado.

A linha de crédito para volta para aumentar o capital de giro, com orçamento de R$ 5 bilhões de reais, já tem R$ 3,2 bilhões aprovados pelo banco de fomento. No entanto, uma outra linha de crédito, com total de R$ 40 bilhões, que visa financiar a folha de pagamento nas empresas, teve apenas R$ 2 bilhões aprovados até o momento.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga