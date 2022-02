BNDES emprestou R$ 29 milhões para fazendeiros da Amazônia com embargos por desmatamento

Proprietários rurais que estão em dívida com o instituto também conseguiram financiamentos

REUTERS/Bruno Kelly Banco estatal financiou maquinário para cinco produtores com embargos emitidos pelo Ibama por desmatamento



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) emprestou cerca de R$ 29 milhões para desmatadores da Amazônia financiarem tratores. Fazendeiros flagrados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) captaram os empréstimos com dinheiro público, a juros subsidiados para comprar não só tratores, mas também máquinas agrícolas, apesar do histórico de infrações ambientais. O banco estatal financiou maquinário para cinco produtores com embargos emitidos pelo Ibama por desmatamento. Uma resolução do Banco Central impede a concessão de crédito rural para propriedades da Amazônia em que cabem restrições. No entanto, não coloca restrições para que os proprietários obtenham empréstimos para outras fazendas. Alguns proprietários rurais que estão em dívida com o Ibama também conseguiram financiamentos. Ao todo, 11 fazendeiros que compraram máquinas acumulam total de R$ 31,4 milhões em multas ambientais nunca pagas. A política de crédito agrário ganhou maior importância porque o agronegócio foi um dos principais pilares da economia em 2020, respondendo por 26,6% do Produto interno Bruto.

*Com informações do repórter Daniel Lian