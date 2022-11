BNDES lança agenda de compromissos climáticos na COP27

Objetivo da instituição financeira é atingir a chamada neutralidade em carbono até 2050 e ser um estimulador da transição energética

Arquivo/Agência Brasil Banco de fomento fez uma série de compromissos climáticos



O Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) lançou na COP27 uma agenda com compromissos climáticos de longo prazo. O objetivo é atingir a chamada neutralidade em carbono até 2050. Isso valerá para todas as operações do BNDES como financiamentos diretos, operações indiretas e outras modalidades. Este compromisso da instituição prevê que, até o fim do ano que vem, todos os projetos com participação do banco terão inventários de carbono. O banco de fomento quer ser o principal estimulador da transição energética e da chamada “nova economia”, a economia de baixo carbono. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse nesta quinta-feira, 10, que o banco pretende conhecer de forma mais detalhada as emissões de CO2 de cada projeto e promover medidas de mitigação e compensação. Após as eleições presidenciais, países como Alemanha e Noruega, que financiam o Fundo Amazônia, que tem como objetivo angariar recursos para preservar a floresta, anunciaram que pretendem injetar mais recursos na iniciativa de preservação ambiental, mas o presidente do BNDES disse que até agora não foi formalmente comunicado pelos países a respeito da reativação deste fomento.