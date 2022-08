BNDES poderá pagar quase R$ 15 bilhões em dividendos à União até o fim do ano

Presidente do banco, Gustavo Montezano afirma que pedido do governo federal pela antecipação do recurso é legal e reforça que já foi feito em 2021 e 2019

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Gustavo Montezano é o atual presidente do BNDES



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve pagar cerca de R$ 15 bilhões em dividendo à União, após o governo federal pedir a antecipação do pagamento. De acordo com o presidente do banco, Gustavo Montezano, a ação não se definiria como pedalada fiscal e nem como antecipação de recursos, mas uma estratégia já adotada em 2019 e em 2021. O mercado vê a solicitação do governo federal pela antecipação do pagamento de dividendos como uma manobra para conseguir pagar os diversos auxílios aprovados até o final de 2022, como voucher-caminhoneiro, vale-gás e Auxílio Brasil elevado para R$ 600. O governo federal já havia pedido também antecipação de dividendos da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e da Petrobras. Em reunião com presença da imprensa, Montezano declarou: “O que a gente faz aqui é totalmente aderente ao estatuto do banco. Fizemos isso em 2021, fizemos isso em 2019. E a gente está fechando o balanço, como a gente faz todo ano e estamos declarando lucros e dividendos já incorporados pelo banco (…) A gente está bem confortável com toda a governança e legalidade da proposta”. Agora, para que o pagamento seja feito, a proposta deverá ser avaliada pelos comitês de risco e de auditoria do BNDES.

*Com informações do repórter Maicon Mendes