BNDES vai conceder o 1º empréstimo de novo programa de fomento à sustentabilidade em empresas

Banco possui, no total, orçamento de R$ 1 bilhão para a nova iniciativa

Arquivo/Agência Brasil Fachada do banco de fomento econômico do Brasil



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai conceder o primeiro empréstimo no âmbito de um novo programa lançado em agosto do ano passado que vai oferecer juros menores e incentivados para empresas que reduzirem emissões ou aumentarem iniciativas sociais. O apoio financeiro, já aprovado pela diretoria do banco, é de R$ 110 milhões e será destinado à empresa Ligas de Alumínio S.A., LIASA. Segundo o banco, os recursos serão utilizados para que essa metalúrgica possa executar um plano de investimentos com uma pegada mais sustentável.

O BNDES firmou ainda com essa metalúrgica um compromisso que prevê três contrapartidas a serem atingidas num prazo de até dois anos. A primeira é a apresentação e a publicação no site da sua política de responsabilidade socioambiental. E a segunda contrapartida: inclusão dos focos prioritários, educação e diversidade, na política de investimento social da metalúrgica. E a terceira contrapartida é a apresentação de um relatório frequente de sustentabilidade.

O diretor do BNDES para a área de crédito, Bruno Aranha, conversou com a Jovem Pan sobre esta primeira iniciativa dentro do programa BNDES Crédito ASG. Segundo ele, o banco de fomento do Brasil está se aproximando de outros bancos e instituições em todo o mundo que estão incentivando cada vez mais práticas eficientes e sustentáveis. “É um produto que acreditamos que vai ser muito bem-sucedido ao longo desse desse próximo ano, é uma tendência natural e representa muito bem o que o BNDES gostaria de fazer. É realmente a parceria com o setor produtivo dentro da sua caminhada para uma economia neutra em carbono. É o BNDES acompanhando e suportando nessa jornada com todos os investimentos, com toda a remodelagem do seu negócio, para que efetivamente ela consiga migrar para essa nova economia verde, que se avizinha cada vez mais perto”, disse. O BNDES tem um orçamento de R$ 1 bilhão para esse programa.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga