Bolsonaro admite pela primeira vez que procurou centrão ‘para atingir governabilidade’

Alan Santos/PR



O presidente Jair Bolsonaro falou na última quinta-feira (29) pela primeira vez sobre a aproximação do governo com parlamentares do chamado centrão.

Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, Bolsonaro admitiu que procurou o grupo para negociar a aprovação de projetos importantes no Congresso, mas negou a troca do apoio por cargos. O presidente da República reconheceu que as conversas envolvem as eleições de 2022.

Nesta quinta-feira, com 73 votos a favor de todos os partidos, o Senado aprovou uma linha de crédito de até R$ 100 mil reais para profissionais liberais que atuem como pessoa física.

O projeto beneficia sobretudo médicos e dentistas, muitos com os consultórios fechados em função da pandemia. A proposta inclui ainda contabilistas, biólogos, economistas, fotógrafos, jornalistas, publicitários, químicos e sociólogos.

Com juros baixos, o prazo de reembolso será de 36 meses — sendo 8 meses para carência. A linha de crédito estará disponível por até seis meses depois da publicação da lei.

O projeto segue agora para análise da Câmara dos Deputados.

*Com informações da repórter Camila Yunes