Bolsonaro admite que, se reeleito, poderá criar mais três ministérios: ‘Defendemos dividir melhor’

Presidente citou recriação da pasta da Segurança Pública, além de atender setores da Pesca e da Indústria e Comércio

Alan Santos/PR - 18/05/2022 Presidente Jair Bolsonaro disse que, se reeleito, poderá criar mais três novos ministérios



O presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu que, se reeleito, poderá criar até três ministérios. Ele citou a recriação do Ministério da Segurança Pública, instituído em 2018 na gestão de Michel Temer (MDB) e incorporado ao Ministério da Justiça a partir de 2019, além de possíveis pastas da Indústria e Comércio e outra para a Pesca. A afirmação foi feita na manhã desta segunda-feira, 6, em entrevista a uma rede de TV. A conversa foi transmitida também pela página oficial do presidente no Facebook.

“Esse ministério [da Segurança Pública] já foi estudado, muito pela extensão do Brasil, eu acho que é positivo o restabelecimento. Não só desse, como alguns outros ministérios que não haja dúvida, como Indústria e Comércio, por exemplo. Até a questão da Pesca pode ser estudada. Eu confesso que quando assumi não sabia a extensão da pesca. Passei a ter conhecimento com o secretário Jorge Seif em Santa Catarina, uma pessoa fantástica, teria muito a falar sobre essa área. Então, nós defendemos, em havendo uma reeleição, dividir melhor os ministérios, criando no máximo mais três, para que possamos melhor gerenciar o nosso país”, disse Bolsonaro.

Questionado se só abriria novos ministérios em um eventual segundo mandato ou se poderia antecipar a ação, Bolsonaro disse que a ideia não seria viável em 2022. “Agora não porque são muitos cargos e não temos mais manobra para isso aí. Criamos com dificuldade o Ministério das Comunicações, que foi muito bem-vindo e está sendo muito bem administrado pelo Fábio Faria, em especial a forma como ele incluiu o 5G no Brasil”, disse o presidente.