Bolsonaro confirma que estenderá auxílio emergencial; Caixa abre agências neste sábado

CLÉBER MENDES/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Agências da Caixa estarão abertas neste sábado (23)



901 agências da Caixa estarão abertas, neste sábado, para atendimento aos beneficiários do lote mais recente da primeira parcela do Auxílio Emergencial que recebem pela Poupança Social Digital.

Também poderão sacar os beneficiários do Bolsa Família que já começaram a receber a segunda parcela nesta semana. As unidades vão funcionar das oito da manhã ao meio dia.

Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo vai estender o benefício para informais, mas que o valor pago será abaixo de 600 reais. Em entrevista aos Pingos Nos Is, Bolsonaro disse que haverá uma quarta parcela da ajuda e que talvez ocorra até mesmo um quinto pagamento.

Em reunião com empresários na última terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia admitido a possibilidade de prorrogar o auxílio.

Segundo Guedes, a extensão poderia ocorrer por um ou dois meses, mas com um corte para 200 reais.

De acordo com o Ministério da Economia, o déficit primário nas contas do governo deve superar os 500 bilhões e meio de reais neste ano por causa do Coronavírus.

Se confirmado, será o pior resultado da série histórica do Tesouro Nacional desde 1997. A nova previsão também já considera uma retração de 4,7% para o Produto Interno Bruto. Essa expectativa considera que as medidas de distanciamento permanecerão até o fim de maio. Se durarem mais, o impacto adicional seria de 20 bilhões por semana no PIB.

*Com informações da repórter Letícia Santini