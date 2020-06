Bolsonaro anuncia que auxílio emergencial terá mais duas parcelas

Alan Santos/PR Bolsonaro disse que a extensão do auxílio está acertada com o ministro da Economia Paulo Guedes



O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o auxílio emergencial vai ter mais duas parcelas, mas com um valor menor do que R$ 600. Na lei que instituiu o benefício, consta que ele tem duração de três meses, portanto até julho.

Na live semanal pelas redes sociais, Bolsonaro disse que a extensão do auxílio está acertada com o ministro da Economia Paulo Guedes e destacou o impacto que isso deve ter para os cofres públicos. O presidente também reconheceu ainda há um volume grande de pessoas aguardando análise. Até o início deste mês, eram 11 milhões de pessoas esperavam resposta para receber o benefício.

A prorrogação do auxílio deve ser discutida também pelo Congresso Nacional nas próximas semanas.Alguns parlamentares até tentaram se antecipar apresentando projetos determinando as novas parcelas do benefício. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apontou que o ideal é o governo enviar uma proposta formal sobre a extensão do auxílio.

Porém, existem divergências entre Planalto e Legislativo, principalmente em torno do valor. O ministro da Economia Paulo Guedes chegou a falar em R$200 e agora, a equipe econômica admite estender no valor para R$ 300. Entretanto, de acordo com Rodrigo Maia, a maioria dos deputados pensa de outra forma a respeito do valor.

“Se dependesse dos parlamentares você teria, pelo menos, mais duas ou três parcelas no mesmo valor de R$600. Mas tem um impacto, vamos tentar construir soluções dentro do orçamento fiscal e ver se conseguimos construir soluções junto com o governo.”

O projeto de lei que garante o auxílio emergencial para trabalhadores informadas da área cultural foi aprovado pelo Senado e está aguardando sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto destina R$ 3 bilhões para o setor.

*Com informações do repórter Levy Guimarães