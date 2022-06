Bolsonaro avança e aparece empatado com Lula em cenário espontâneo, diz Paraná Pesquisas

Candidato à reeleição foi lembrado por 27,3% dos entrevistados e o petista por 28,3%

O instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa eleitoral nesta quarta-feira, 2º, que mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando a corrida à presidência da República com 6,1 pontos percentuais de vantagem. Em primeiro turno, o petista atinge 41,4% das intenções de voto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) chega a 35,3%. Ciro Gomes (PDT) atinge 7,7% e Simone Tebet (MDB) 1,4%, menos do que o número de entrevistados que votariam branco ou nulo (6,9%) ou que não responderam (3,2%). Em um provável segundo turno, Lula também vence o atual presidente, atingindo 47,3% das intenções de voto. Nesse cenário, Bolsonaro aparece com 39,2% dos votos; nulos e brancos representam 10% e 3,5% dos participantes não souberam responder. Na pesquisa espontânea, em que os nomes não são apresentados aos entrevistados, no entanto, há um empate técnico entre o petista e o atual presidente. Enquanto Lula aparece com 28,3% dos votos, Bolsonaro fica com 27,3%, ambos com percentuais menores do que os entrevistados que não sabem ou não responderam, que chega a 33,4%. A margem de erro da pesquisa é de de 2,2 pontos percentuais. Em pesquisa do instituto Paraná, divulgada em 4 de maio, o o nome do Partido dos Trabalhadores seria o candidato de 27,6% dos brasileiros, em cenário espontâneo, e Jair Bolsonaro foi lembrado por 25,2% dos eleitores.

*Com informações do repórter Maicon Mendes