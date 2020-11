Bolsonaro celebra liberação da pesca da sardinha em Noronha

Na sua conta do Twitter, presidente deu parabéns o secretário da Pesca, Jorge Seif

Pixabay A autorização contou com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, numa parceria com o ICMBio



O presidente Jair Bolsonaro saudou a liberação da pesca de sardinha em Fernando de Noronha. Na sua conta do Twitter, ele deu parabéns o secretário da Pesca, Jorge Seif, e seu discurso em defesa da atividade no Parque Nacional Marinho. Em sua conta social, Seif, postou: “Enquanto as viúvas do ordenamento pesqueiro, os eco-xiitas e a canhota, criticam a liberação da pesca de sardinha em Noronha, a pesca local vibra e agradece”.

– Em Fernando de Noronha a pesca da sardinha era proibida. Isso mesmo, os moradores da ilha importavam pescado do continente. – Nossos parabéns ao Secretário da Pesca @jorgeseif . . Link no YouTube: https://t.co/lPVvGGuELb pic.twitter.com/InuLawdEAW — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 1, 2020

A autorização contou com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, numa parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e ainda com as presenças dos ministros da Educação, Milton Ribeiro; Turismo, Marcelo Álvaro Antônio; e o presidente da Embratur, Gilson Machado. A flexibilização preocupa ambientalistas e o governo de Pernambuco e valerá para os meses de novembro a abril. A sardinha é usada como isca para pesca em alto mar. A Secretário de Meio Ambiente de Pernambuco alega que o estado não foi consultado e há risco para a região; que a maior parte da demanda por pescados no arquipélago é para suprir o turismo, e não a população local.

