Bolsonaro circula de moto e é aclamado nas ruas do Guarujá

O presidente Jair Bolsonaro passeou de moto e testou sua popularidade no Guarujá. Ele passa o Carnaval no litoral paulista e saiu pilotando a motocicleta acompanhado por seguranças. Ele parou em uma padaria, conversou com clientes, tirou fotos, comeu pão de queijo e tomou refrigerante — tudo transmitido ao vivo em sua rede social.

O presidente deve ficar no Guarujá até a quinta-feira (27) no Forte dos Andradas, acompanhado pela filha Laura. A primeira-dama, Michelle, permaneceu em Brasília com familiares.

Bolsomoto no Guarujá -SP! pic.twitter.com/jxEku1iwqv — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 24, 2020

O local é a sede da Primeira Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército e já foi utilizado por Bolsonaro durante o recesso de janeiro, e no ano passado, para descanso. A unidade dá acesso a uma praia exclusiva.

No sábado (23), o presidente também andou pelo Guarujá. Após o Carnaval, a expectativa é que o presidente envie ao Congresso Nacional a proposta de reforma administrativa, que altera regras dos futuros servidores federais — com a revisão dos salários iniciais, redução no número de carreiras e o aumento no prazo para a estabilidade.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos