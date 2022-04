Bolsonaro critica desfile da Rosas de Ouro que trouxe presidente ‘virando jacaré’: ‘Ruim’

Referência ao político estava no último carro da escola de samba, que desfilou no último sábado, 23, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Desfile da Escola de Samba Rosas de Ouro, no Carnaval de São Paulo do Grupo Especial



O presidente da República, Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para criticar o desfile da Rosas de Ouro, escola de samba de São Paulo, que trouxe um presidente “virando jacaré”. A apresentação, ocorrida no desfile do último sábado, 23, teve como tema a cura através de rituais, fé, magia, samba e ciência, além de abordar os reencontros após dois anos de pandemia. A referência ao presidente estava no último carro a desfilar no Sambódromo do Anhembi, onde um intérprete vestido de terno com uma faixa presidencial fugia de uma enfermeira, que segurava uma dose de vacina. Após ser imunizado, o presidente era escondido por uma porta giratória, de onde saía uma pessoa vestida de jacaré.

No Twitter, Bolsonaro reproduziu um trecho do exato momento do desfile e escreveu “que apresentação ruim”. Em outra publicação, o presidente afirmou que “todas as doses aplicadas no Brasil foram compradas pelo governo federal e repassadas aos Estados/Municípios assim que liberadas pela Anvisa”. A alegoria da Rosas de Ouro fez referência à fala de Bolsonaro feita em dezembro de 2020, quando o mandatário disse que não tomaria a vacina. “Na Pfizer está bem claro no contrato ‘nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral’. Se você virar um jacaré é problema seu”, afirmou. A frase foi usada por críticos ao governo durante o processo de vacinação no país.

*Com informações da repórter Nanny Cox