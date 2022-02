Bolsonaro critica legalização do aborto na Colômbia: ‘Lutarei para proteger a vida’

Presidente questionou decisão do país, que permite a interrupção da gravidez até o 6º mês, e pediu que ‘Deus olhe pelas vidas inocentes’

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão da Suprema corte da Colômbia de legalizar o aborto até a 24ª semana de gestação



O presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão da Suprema corte da Colômbia de legalizar o aborto até a 24ª semana de gestação. Nas redes sociais, o mandatário pediu que Deus “olhe pelas vidas inocentes das crianças”. “Sujeitas a serem ceifadas com anuência do Estado no ventre de suas mães até o 6° mês de gestação, sem a menor chance de defesa. No que depender de mim, lutarei até o fim para proteger a vida de nossas crianças”, afirmou o mandatário, que continuou. “No Brasil, a esquerda festeja e aplaude a liberação do aborto até o 6° mês de gestação, lamentavelmente aprovado na Colômbia. Trata-se da vida de um bebê que já tem tato, olfato, paladar e que já ouve a voz de sua mamãe. Qual o limite dessa desumanização de um ser inocente?”, afirmou. A Colômbia foi o sexto país da América Latina a flexibilizar o aborto, até então, a interrupção da gestação só poderia ser feito em casa de estupro, se a saúde da mãe estivesse em risco ou o feto apresentasse uma má formação que comprometesse a sobrevivência da criança.

– Que Deus olhe pelas vidas inocentes das crianças colombianas, agora sujeitas a serem ceifadas com anuência do Estado no ventre de suas mães até o 6° mês de gestação, sem a menor chance de defesa. No que depender de mim, lutarei até o fim para proteger a vida de nossas crianças! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 22, 2022

– Quantas mães e pais não lutam com todas as forças para proteger a vida de um filho que nasceu prematuro? Quantos não choram quando perdem essa batalha? Essa luta nunca foi nem nunca será em vão. Ela existe porque existe uma vida humana a ser protegida ali. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 22, 2022

– Todos nós já nos emocionamos com a história de bebês prematuros que superaram as dificuldades e se tornaram a alegria de seus lares. Pergunte a alguém que viveu essa realidade se não era uma vida ali. Por todo amor que recebi de minha mãe, tenho certeza que a resposta será sim. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 22, 2022

*Com informações da repórter Carolina Abelin