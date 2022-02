Bolsonaro defende encontro com Putin para avanço do comércio bilateral

Presidente desembarca na Rússia nesta terça-feira, 15; temas como energia, defesa e agricultura devem nortear discussões

Alan Santos / Presidência da República De acordo com o presidente, o convite foi feito por Vladimir Putin, o que torna a viagem mais importante



O presidente Jair Bolsonaro desembarca na Rússia nesta terça-feira, 15. Ele defende a importância da manutenção da viagem e ressalta que existem questões econômicas importantes em jogo nas áreas de energia, defesa e agricultura. Ainda de acordo com o presidente, o convite foi feito por Vladimir Putin, o que tornaria ainda mais importante a viagem, que terá como principal objetivo discutir questões relacionadas ao comércio bilateral. “A Rússia, sabendo o momento difícil daquela região, temos negócios comerciais com eles e em grande parte nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles, temos assuntos para tratar sobre defesa, sobre energia, muita coisa para tratar”, disse.

O governo reafirmou que a visita não significa apoio à Rússia no conflito com a Ucrânia. O vice-presidente Hamilton Mourão. “Não vejo problema, essa tensão que está ocorrendo é fruto das pressões de ambos os lados, entre a Rússia e a própria Ucrânia, e óbvio que o pessoal da Otan, com os Estados Unidos à frente. Na minha opinião, vai ficar nesse jogo de pressão”, disse. O encontro entre Bolsonaro e Putin deve acontecer nesta quarta-feira, 16. Após a visita, o presidente brasileiro também irá para a Hungria.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin