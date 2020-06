Jair Bolsonaro não acredita na democracia, diz FHC

Agência Brasil Fernando Henrique Cardoso lamenta o fato do país, segundo ele, estar atualmente em meio ao que classifica como uma tempestade perfeita



O presidente da república, Jair Bolsonaro não acredita na democracia. Este é o entendimento do ex-presidente da república, Fernando Henrique Cardoso.

Durante uma videoconferência da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ele acentuou que o atual chefe da Nação foi eleito numa agenda negativa.

Fernando Henrique Cardoso lamenta o fato do país, segundo ele, estar atualmente em meio ao que classifica como uma tempestade perfeita. O tucano já demonstra preocupação com o cenário do país pós-pandemia da Covid-19.

Para ele, Bolsonaro ainda não se enquadrou na liturgia do cargo. Ele criticou as sucessivas trocas de ministros e ressaltou ter ficado espantado com o nível da reunião ministerial do atual governo com tantos palavrões e sem foco.

Sobre o cenário para 2022 ele acredita que o Partido dos Trabalhadores (PT) não terá chances, porque ficou muito marcado e pagará o preço por isto. Com isso, Fernando Henrique se diz preocupado com a falta de lideranças no país.

*Com informações do repórter Daniel Lian