Bolsonaro diz que PT nunca levou água ao Nordeste e agora quer ‘voltar ao poder’

Presidente esteve no Rio Grande do Norte para inauguração de obras iniciadas na gestão do partido dos trabalhadores

Foto: Alan Santos/PR Presidente Jair Bolsonaro discursa em Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, durante evento de inauguração da transposição do rio São Francisco



Durante o evento sobre a chegada das águas da transposição do rio São Francisco no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a questionar as gestões do Partido dos Trabalhadores e também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro disse que a água potável nunca chegou ao povo nordestino e, agora, o PT pretende retornar ao poder. “Os ladrões de ontem querem voltar por ocasião das eleições de outubro que se aproxima. E a gente mostra o que eles fizeram. Nós não estamos criticando nenhum governo anterior, estamos mostrando números, como falarei rapidamente aqui. O desviado ou mal gerido na Petrobras trouxe à empresa um endividamento de R$ 900 bilhões. A mesma coisa no BNDES, furo de R$ 500 bilhões”, comentou. Bolsonaro disse ainda que a falta de água na região era quase uma constante em Jardins de Piranhas e outras cidades do Estado e que essa obra só foi concluída por causa do governo federal. “Vocês o que se pode fazer com esse recurso? 100 vezes a transposição do rio São Francisco. Vocês estão vendo como nós éramos roubados até pouco tempo? Esse pessoal se une agora, quer voltar ao poder para voltar a roubar. E as cifras são fantásticas”, criticou o presidente. A viagem de Bolsonaro ao Nordeste serviu como uma aproximação com o povo da região, já que a popularidade do presidente por lá é baixa. A última pesquisa feita pelo Datafolha, em dezembro de 2021, mostrou que ele tinha apenas 17% das intenções de voto. O Nordeste foi também a única região do Brasil onde o presidente Bolsonaro perdeu para Fernando Haddad (PT) nas eleições de 2018. Além de inaugurar as obras, Bolsonaro visitou cidades pequenas e ainda posou para fotos com apoiadores.

*Com informações do repórter Maicon Mendes