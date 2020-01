Bolsonaro e Crivella se encontram nesta segunda no RJ

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Como ninguém dá ponto sem nó, Crivella tenta capitalizar em cima do encontro porque tem dificuldades, segundo pesquisas, para alavancar sua candidatura



O presidente Jair Bolsonaro vai passar a segunda-feira (20) no Rio de Janeiro, em uma data simbólica para a cidade: o feriado marca o Dia de São Sebastião — padroeiro da cidade.

O simbolismo, entretanto, vai além desta data. Marcelo Crivella vem tentando se aproximar cada vez mais do mandatário brasileiro visando sua reeleição no comando da cidade nas eleições que acontecem em outubro. Como a gestão de Crivella é marcada por problemas e criticas, com apoio de Bolsonaro o caminho poderia ter atalhos.

Recentemente Crivella enfrentou boatos sobre sua ultima visita a Brasília, quando esteve na capital federal para pedir ajuda ao governo federal. Houve uem dissesse que ele foi mal recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Para acabar com esse mal entendido, o presidente fez questão de vir à cidade nesta segunda.

Como ninguém dá ponto sem nó, Crivella tenta capitalizar em cima do encontro porque tem dificuldades, segundo pesquisas, para alavancar sua candidatura. Se a eleição municipal fosse hoje, o atual prefeito provavelmente estaria fora do segundo turno — que seria disputado por Marcelo Freixo e Eduardo Paes.

Bolsonaro, porém, não descarta a possibilidade de apoiar Crivella — mas está criando um novo partido, o Aliança pelo Brasil. Se a criação não se viabilizar ou se o nome escolhido não tiver torque, pode ser que o presidente apoie o atual gestor.

Porém, o sonho de Jair Bolsonaro é lançar como candidato a prefeito do Rio de Janeiro seu amigo Hélio Lopes — o deputado federal conhecido como Hélio Negão.

*Com informações o repórter Rodrigo Viga