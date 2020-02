Bolsonaro e Guedes dizem que reformas administrativa e tributária serão apresentadas em breve

Carolina Antunes/PR Guedes participou de live de Bolsonaro



O presidente Jair Bolsonaro fez uma live, na quinta-feira (6), nas redes sociais para acompanhar o discurso do presidente dos estados Unidos, Donald Trump, que comemorava o fato de ter conseguido escapar de um processo de impeachment naquele país.

Essa é a segunda vez que o presidente acompanha um discurso do colega norte-americano, mas nega qualquer tipo de bajulação. “O processo que atrapalhou os EUA, quando atrapalha o país, atrapalha a gente também, não pense que estou bajulando Trump.”

O presidente ainda citou problemas que ele enfrenta aqui no Brasil com políticos do PSL depois dele ter decidido deixar a legenda. Segundo ele, alguns tentam a todo momento arranjar um motivo para iniciar um processo de impeachment contra ele: “Assim como os traíras daqui se elegeram e depois deram as costas para mim.”

Ao final da live, o presidente ainda chamou o ministro Paulo Guedes para participar. Os dois se encontraram ontem para discutir os detalhes finais das reformas administrativa e tributária, que deverão ser encaminhadas na semana que vem ao Congresso Nacional. O ministro voltou a ressaltar a importância das reformas e se mostrou otimista para 2020.

“E a economia vai crescer cada vez mais. Durante a campanha o senhor falou que íamos fazer reformas, o modelo antigo levou à corrupção e à estagnação na economia. É menos roubalheira e mais crescimento”, afirmou Guedes.

Como forma de moralizar a gestão pública e principalmente economizar diante de um ano que novamente será complicado, o presidente explicou que já estão valendo as novas regras para utilização de aviões da FAB.

“Ministro interino não usa avião, a não ser que tenha algo gravíssimo ocorrendo”, declarou.

Bolsonaro disse que já conversou com o ministro da defesa Fernando Azevedo sobre isso. A medida vem depois de muita confusão gerada pelo fato do secretário executivo da casa civil, Vicente Santini ter viajado para Davos e Índia em avião da FAB, o que irritou o presidente, causou a demissão de Santini e de vários outros assessores da Casa Civil.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin