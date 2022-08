Bolsonaro faz motociata na Bahia e Ciro vai a Osasco; confira a agenda dos presidenciáveis

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não divulgou agenda oficial e Simone Tebet (MDB) grava programa eleitoral

Montagem Jovem Pan - ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO, Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo, DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO, Flickr / Simone Tebet Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial



Confira o que está previsto para o dia de campanha dos candidatos à presidência da República neste sábado, 27. O presidente Jair Bolsonaro (PL) realiza motociata e comício em Vitória da Conquista, na Bahia, a partir das 10h. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não divulgou agenda oficial. Ciro Gomes (PDT) participa do lançamento da campanha de Mônica Veloso a deputada federal, em Osasco, na Grande São Paulo, às 10h, e também faz live de lançamento da Ciro TV, às 21h. Simone Tebet (MDB) participa do lançamento da campanha à reeleição do deputado federal Baleia Rossi (MDB) e do deputado estadual Léo Oliveira (MDB), em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, às 10h30, segue para um almoço em uma choperia no centro da cidade, às 12h30, faz visita ao Hospital do Amor, em Barretos, às 15h30, e finaliza a agenda com gravação de programa de televisão da propaganda eleitoral junto com sua vice Mara Gabrilli (PSDB), na capital paulista. Vera Lúcia (PSTU) cumpre agenda em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, com caminhada e panfletagem na Vila São Pedro, às 10h, e plenária com a militância do partido e apoiadores, às 17h.

Leonardo Péricles (Unidade Popular) assina a carta da Federação Nacional de Ensino Técnico (Fenet), no Rio de Janeiro, às 10h, e segue para o lançamento da candidatura de Giovana Almeida a deputada estadual, às 11h, e finaliza a agenda com panfletagem na Lapa, às 14h. Soraya Thronicke (União Brasil) grava material para propaganda eleitoral gratuita, em São Paulo, às 9h, faz reunião com a equipe de assessoria e comunicação, às 14h e media training, às 16h. Sofia Manzano (PCB) realiza atividades no Paraná, com caminhada no calçadão em frente ao Teatro Ouro Verde, em Londrina, às 9h, debate com o tema “O que esperar dessas eleições?”, em uma livraria de Curitiba, às 19h, e realiza coletiva de imprensa, às 20h15. Felipe D’Ávila (Novo) almoça com a militância do Partido Novo e o governador Romeu Zema, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 12h, e em seguida participa da inauguração do comitê de campanha de Zema, a partir das 13h. Pablo Marçal (Pros) e Constituinte Eymael (DC) não divulgaram agenda e Roberto Jefferson (PTB) segue impedido de sair de casa por decisão do Supremo Tribunal Federal.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina