Bolsonaro faz motociata na Baixada Santista e Tebet é sabatinada; confira agenda dos candidatos

Candidatos realizam últimos eventos de campanha e se preparam para o debate de quinta-feira, 29

Montagem Jovem Pan - ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO, Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo, DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO, Flickr / Simone Tebet Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial de 2022



Na reta final da eleição, candidatos promovem últimos eventos de campanha e se preparam para debates na agenda desta quarta-feira, 28. O presidente .Jair Bolsonaro (PL) participa de motociata na Baixada Santista, litoral de São Paulo, com concentração no Kartódromo Municipal da Praia Grande, às 9h30. Em seguida o candidato visita o Instituto Neymar Jr., às 12h, e faz comício em Santos, ás 13h. Ciro Gomes (PDT) passa do dia em preparação para o debate dos presidenciáveis na TV Globo. Simone Tebet (MDB) visita o Mercado Municipal de São Paulo, às 10h30, e e participa de sabatina no Jornal da Record, às 19h30. Soraya Thronicke (União) se reúne com equipe de media training, às 9h, tem gravação de programa para a propaganda eleitoral gratuita, às 17h, e reunião com sua equipe de campanha, às 19h. Padre Kelmon (PTB) se reúne com a coordenação de sua campanha em preparação para o debate desta quinta-feira, 29. Sofia Manzano (PCB) participa de debate na UFRJ, às 13h. Vera Lúcia (PSTU) participa de atividades de campanha em Belém, capital do Pará, às 14h. Leo Péricles (UP) cumpre agenda no Rio de Janeiro, onde participa de caminhada pelo Centro, às 10h, debate na UFRJ, às 13h, e caminhada na Zona Sul, às 15h30. Felipe D’Avila (Novo) tinha agenda prevista no Instituto Talanoa, em São Paulo, às 9h, mas o evento foi cancelado. Constituinte Eymael (DC) e Lula (PT) não divulgaram agenda pública.