Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Bolsonaro faz perícia na PF para avaliar cirurgia de urgência

Bolsonaro faz perícia na PF para avaliar cirurgia de urgência

No último domingo (14), ex-presidente passou por um exame de ultrassom que detectou a presença de duas hérnias inguinais, localizadas entre a virilha e o abdômen

  • Por Jovem Pan
  • 17/12/2025 12h08 - Atualizado em 17/12/2025 12h10
  • BlueSky
Kayo Magalhães/Enquadrar/Estadão Conteúdo Movimentação em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília (DF), para onde foi levado o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro após ser preso pela PF O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro seria submetido a uma perícia médica na manhã desta quarta-feira (17) para avaliar a necessidade de uma cirurgia. Este procedimento ocorrerá no Instituto Nacional de Criminalística, situado nas instalações da Polícia Federal em Brasília, onde Bolsonaro se encontra detido após condenação por golpe de Estado. A decisão de realizar essa perícia foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), após um pedido dos advogados do ex-presidente, que alegam urgência na intervenção cirúrgica.

No último domingo (14), Bolsonaro passou por um exame de ultrassom que detectou a presença de duas hérnias inguinais, localizadas entre a virilha e o abdômen. A defesa do ex-presidente argumenta que ele vem sofrendo com dor e desconforto crescentes na região, o que aumenta a pressão abdominal e o risco de estrangulamento intestinal. O pedido inicial para a cirurgia foi feito na semana passada, mas o ministro Moraes optou por solicitar uma perícia médica antes de tomar qualquer decisão.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Após a realização do exame de hoje, o laudo médico será encaminhado a Moraes. Com base nos documentos apresentados pela defesa e no resultado da perícia, o ministro decidirá sobre a necessidade da cirurgia. A equipe médica de Bolsonaro já informou que, caso a intervenção seja aprovada, o ex-presidente precisará ser internado por um período de cinco a sete dias.

*Com informações de Janaina Camelo

Leia também

CCJ do Senado pede vista por 4 horas e deve votar ainda hoje o PL da Dosimetria
Caciques veem fortalecimento de Flávio com pesquisa, mas esbarram em rejeição

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >