Bolsonaro faz perícia na PF para avaliar cirurgia de urgência

No último domingo (14), ex-presidente passou por um exame de ultrassom que detectou a presença de duas hérnias inguinais, localizadas entre a virilha e o abdômen

Kayo Magalhães/Enquadrar/Estadão Conteúdo O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília



O ex-presidente Jair Bolsonaro seria submetido a uma perícia médica na manhã desta quarta-feira (17) para avaliar a necessidade de uma cirurgia. Este procedimento ocorrerá no Instituto Nacional de Criminalística, situado nas instalações da Polícia Federal em Brasília, onde Bolsonaro se encontra detido após condenação por golpe de Estado. A decisão de realizar essa perícia foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), após um pedido dos advogados do ex-presidente, que alegam urgência na intervenção cirúrgica.

No último domingo (14), Bolsonaro passou por um exame de ultrassom que detectou a presença de duas hérnias inguinais, localizadas entre a virilha e o abdômen. A defesa do ex-presidente argumenta que ele vem sofrendo com dor e desconforto crescentes na região, o que aumenta a pressão abdominal e o risco de estrangulamento intestinal. O pedido inicial para a cirurgia foi feito na semana passada, mas o ministro Moraes optou por solicitar uma perícia médica antes de tomar qualquer decisão.

Após a realização do exame de hoje, o laudo médico será encaminhado a Moraes. Com base nos documentos apresentados pela defesa e no resultado da perícia, o ministro decidirá sobre a necessidade da cirurgia. A equipe médica de Bolsonaro já informou que, caso a intervenção seja aprovada, o ex-presidente precisará ser internado por um período de cinco a sete dias.

*Com informações de Janaina Camelo

*Reportagem produzida com auxílio de IA