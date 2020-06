Bolsonaro inaugura trecho de transposição do rio São Francisco

O projeto de integração do São Francisco tem 477 km de extensão e vai beneficiar 12 milhões de pessoas

Flickr/Presidência da República Por conta da pandemia, o governador do Ceará, Camilo Santana, não participou do evento



O governo pretende retomar a agenda de viagens pelo país. Na sexta-feira (26), o presidente Jair Bolsonaro esteve no Ceará, onde inaugurou um dos trechos da transposição do São Francisco. Por conta da pandemia, o governador do Ceará, Camilo Santana, não participou do evento. Nas redes sociais, afirmou que só voltará ao local da transposição após esse momento ser superado. No Ceará, a Covid-19, segundo o governador, já atingiu mais de 100 mil pessoas. Santana fez questão de agradecer a todos os presidentes desde que a obra foi inciada.

Em Penaforte, o presidente acionou a comporta que faz parte do Eixo Norte do projeto — que vai permitir a chegada das águas até o reservatório de Jati, seguindo para a Paraíba e Rio Grande do Norte. Outra parte do empreendimento, o Eixo Leste, levará água à Pernambuco e Paraíba. Segundo o presidente o objetivo é garantir a retomada das obras paradas.

O projeto de integração do São Francisco tem 477 km de extensão e vai beneficiar 12 milhões de pessoas quando todas as estruturas estiverem em operação.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin