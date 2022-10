Bolsonaro manda estender bandeira gigante do Brasil no Palácio do Planalto

Diante da alteração da fachada, há a possibilidade do Iphan ordenar a retirada do adereço

Foto: FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Bandeira do Brasil gigante é colocada no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, 14, por ordem do presidente Jair Bolsonaro



Depois do presidente Jair Bolsonaro (PL) ter dito numa live que iria colocar uma bandeira gigante do Brasil em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, quem acabou ganhando a decoração foi o Palácio do Planalto, sede do governo federal. Na live, Bolsonaro reclamou do pedido do Partido dos Trabalhadores para retirar a bandeira da frente de uma igreja em Belém. Ele disse que “foi bom” a justiça ter negado o pedido da legenda e que a bandeira se trata de um símbolo nacional. “O PT disse que se tratava de propaganda eleitoral. Dessa vez, a juíza agiu corretamente, porque é um símbolo nacional, orgulho do Brasil. Hoje, mandei botar no Palácio da Alvorada, que é a minha casa. Não acho que ninguém vai ter a coragem de falar ‘retira daí, vou te dar um multa'”, disse o presidente na live.

Todos os prédios públicos da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes, em Brasília são tombados por patrimônio histórico nacional. E o Iphan, responsável pelo tombamento, é muito rigoroso com relação a alteração de fachadas. Então, há a expectativa de que ocorra um embate com o órgão. Durante o governo de Michel Temer (MDB), ele chegou a instalar telas de proteção na ala residencial do Alvorada, por causa de seu filho pequeno, o que o Iphan não autorizou e determinou a remoção.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin