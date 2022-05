Bolsonaro para de crescer nas intenções de votos, e Lula amplia vantagem, aponta PoderData

Ex-presidente sobe a diferença para 7 pontos percentuais no primeiro turno e 11 no segundo

JOAO GABRIEL ALVES / ENQUADRAR / ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)



Uma nova pesquisa eleitoral do PoderData aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando nas intenções de votos em todos os cenários possíveis. Se as eleições ocorressem nesta quinta-feira, 12, Lula teria 42% das intenções de votos, seguido do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 35% no primeiro turno. Lula subiu a diferença entre ele e seu principal oponente para 7 pontos percentuais. Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar na pesquisa, com 5%; João Doria (PSDB), 4%; André Janones (Avante), 3%; Simone Tebet (MDB), 2%; Luciano Bivar (União) e Felipe D’Ávila (Novo) e demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 5%. Não sabem ou não responderam, 4%. Lula venceria Bolsonaro nas regiões sudeste, sul e nordeste. Já o atual chefe do Executivo venceria o petista nas regiões centro-oeste e norte. Nas duas ocasiões em que Bolsonaro supera as intenções de voto de Lula, ele não consegue chegar a 50% e o ex-presidente supera a casa dos 30% .

Em um eventual segundo turno das eleições. Lula teria 49% das intenções de votos, vencendo Bolsonaro, que só chegaria a 38%. A diferença entre os dois ficam ampliada a 11 pontos percentuais. Há 15 dias, a diferença era de 9 pontos. Brancos de nulos somam 9%. Os que não sabem ou não responderam são 4%. Para realizar a pesquisa, o PoderData ouviu 3 mil pessoas em 288 municípios de todo o Brasil entre os dias 8 e 10 de maio. A pesquisa foi feita por telefone fixo e celulares. Em outro cenário de segundo turno, Lula venceria Ciro Gomes com 49% das intenções de votos, contra 23% do pedetista. Brancos e nulos somam 23%. Não sabem ou não responderam são 2%. Em um terceiro cenário de segundo turno, Ciro Gomes venceria o presidente Jair Bolsonaro com 42% das intenções, contra 40% do atual chefe da República. Brancos e nulos seriam 15%. Não sabem: 3%.

*Com informações do repórter Maicon Mendes