Bolsonaro participa da posse do novo presidente do Equador nesta segunda

Guillermo Lasso foi eleito com pouco mais de 52% dos votos válidos; expectativa é que ao menos outros sete líderes mundiais participem da cerimônia

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Depois da posse do novo presidente do Equador, Bolsonaro deve participar de um almoço com as autoridades locais e estrangeiras



Em sua primeira viagem internacional agora em 2021, o presidente Jair Bolsonaro prestigia nesta segunda-feira, 24, a solenidade de posse do novo presidente do Equador, Guillermo Lasso. Ex-banqueiro, Lasso faz parte da chamada direita conservadora e foi eleito com pouco mais de 52% dos votos válidos. Além de Bolsonaro, são esperados líderes de ao menos outros sete países. A avaliação é que o novo presidente do Equador pode se tornar um parceiro estratégico importante para o governo brasileiro, uma vez que os demais países da região são governados pela esquerda. O Equador é considerado um país associado ao Mercosul. Ou seja, assinou tratado de livre comércio com o objetivo de estimular a sua economia, mas não possui as mesmas vantagens dos chamados países plenos: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que se beneficiam de tarifas externas comuns.

Atualmente, a avaliação entre os países do bloco é que existe a necessidade de revitalizar o Mercosul. Existe uma expectativa grande com relação à formalização do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, o que beneficiaria toda a América do Sul. O acordo foi assinado em 2019, mas os entraves continuam. Na semana, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar os franceses, que ameaçam não formalizar a proposta. “É interesse econômico, a França concorre conosco em muitas coisas, não vai chegar perto de nós, mas concorre em muitas coisas, commodities. É interesse de seu país”, disse. Depois da posse do novo presidente do Equador, Bolsonaro deve participar de um almoço com as autoridades locais e estrangeiras. A previsão é de que ele esteja de volta na madrugada desta terça-feira, 25.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin