Bolsonaro participa de motociata em SP; Lula marca presença em ato público em BH; confira a agenda

Maioria dos candidatos cumpre programação no Estado de São Paulo nesta quinta-feira

Alan Santos/PR - 11/06/2022 Bolsonaro participa de motociata no interior do Estado de São Paulo



O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) participa de uma motociata às 9h30 em São José dos Campos, interior de São Paulo. Na sequência, às 11h, ele acompanha o evento de lançamento da campanha do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo do Estado. Ciro Gomes (PDT) confirmou presença em um evento na Associação Comercial de São Paulo às 10h da manhã. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de um ato público em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 18h. Simone Tebet (MDB) estará no evento Hora do Voto, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo, às 10h. Às 14h, ela participa de uma reunião com a coordenação de campanha dela, e às 16h grava propaganda eleitoral. Soraya Thronicke (União) se reúne com a equipe da executiva do partido de Mato Grosso do Sul para discutir a campanha às 9h. Léo Péricles (UP) faz panfletagem no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, às 13h. Vera Lúcia (PSTU) grava vídeos para a campanha em São Paulo às 10h. Às 14h30, Sofia Manzano (PCB) também participa de gravação para propaganda eleitoral. Felipe D’Avila (Novo) cumpre agenda em Santos, no litoral de São Paulo. Às 10h30 ele visita o Controle Operacional da cidade e, às 11h35, o Complexo Hospitalar dos Estivadores. Às 14h50, D’Ávila faz uma caminhada pela praça Mauá e, às 19h15, participa do lançamento de candidaturas do Novo. Pablo Marçal (PROS) se reúne com Pérola Negra, sua vice na chapa, e grava material de campanha às 15h.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina