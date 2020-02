Bolsonaro passa o carnaval no Guarujá e diz que ‘implodiu’ o Inmetro

Carolina Antunes/PR Bolsonaro passa o carnaval no Forte dos Andradas, base do Exército no Guarujá, acompanhado da filha Laura e do deputado federal Hélio Lopes



O presidente Jair Bolsonaro disse que “implodiu” o Inmetro e anunciou a demissão de toda a diretoria da autarquia. A declaração foi dada neste sábado (22) na porta de um supermercado no Guarujá, onde ele passa o feriado de Carnaval.

O Inmetro, fundado em 1973, é responsável por estabelecer e fiscalizar o cumprimento de normas técnicas. Bolsonaro disse que mandou “cortar a cabeça de todo mundo” porque o Instituto havia determinado a troca dos tacógrafos — dispositivos que monitoram internamente a velocidade de um veículo.

O presidente disse ser favorável a mudanças para novos equipamentos, mas não para os já existentes. No Diário Oficial da União da última sexta-feira (21), já havia sido publicada a exoneração da presidente do Inmetro, Angela Flores Furtado. Ela foi substituída pelo coronel Marcos Heleno Guerson de Oliveira Júnior — que foi elogiado por Bolsonaro.

O presidente também falou sobre a agenda de reformas. Ele afirmou que a administrativa está pronta e deve ser apresentada logo depois do Carnaval. Em relação à tributária, Bolsonaro disse que instruiu o ministro da Economia, Paulo Guedes, a deixar de lado os impostos arrecadados por estados e municípios: .

Bolsonaro passa o carnaval no Forte dos Andradas, base do Exército no Guarujá, acompanhado da filha Laura e do deputado federal Hélio Lopes. No sábado, ele saiu às ruas da cidade, conversou e tirou fotos com apoiadores.

No domingo (23), o presidente repetiu o gesto, dessa vez na cidade de Praia Grande. A expectativa é que o presidente volte a Brasília na quinta-feira (27).

