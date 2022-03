Bolsonaro reclama de perseguição de Moraes e diz que ‘alguns querem Lula eleito’

Em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, presidente falou sobre a segurança das eleições de 2022 e disse esperar que as Forças Armadas e o TSE cumpram seus papeis para garantir um pleito sem desconfiança

Jovem Pan News/ Jornal da Manhã Bolsonaro defendeu que o Brasil não pode ter uma eleição marcada pela desconfiança



O presidente Jair Bolsonaro (PL) disser ser alvo de uma “perseguição implacável” do ministro Alexandre de Morares, do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que algumas pessoas querem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja reeleito. As declarações foram dadas pelo mandatário durante entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 21. Segundo ele, o Brasil não pode viver uma eleição “sob o manto da desconfiança” e disse acreditar que as Forças Armadas e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vão fazer suas partes por uma eleição limpa. “Não podemos disputar eleições sobre o manto da desconfiança. Isso é ruim para o Brasil. As Forças Armadas vão participar via convite dessa questão, mas não servirão de moldura para o sistema eleitoral, para dar credibilidade ao sistema eleitoral. Segundo informações que eu tenho da Defesa, as Forças Armadas farão a sua parte e o TSE deve fazer a sua”, disse Bolsonaro

Em seguida, Bolsonaro citou nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, afirmando que o magistrado o persegue e citando momentos difíceis que viveu junto ao TSE no último ano. “Sabemos da posição do Alexandre de Moraes, não é novidade o que eu vou falar, é claro que é uma perseguição implacável para cima de mim. Tivemos momentos difíceis ano passado quando o TSE julgou a possibilidade da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por fake news. Eu até respondi processo por abuso no poder econômico”, afirmou o presidente. Por fim, Bolsonaro disse que alguns o querem fora da disputa para que Lula seja reeleito. “Nós sabemos o que alguns querem no Brasil, não são todos e nem uma instituição: querem eu fora de combate e o Lula eleito. Bem, pode ter certeza: Nós dentro das quatro linhas temos como fazer que o processo caminhe dentro da normalidade no Brasil”, afirmou.