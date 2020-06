Bolsonaro ressalta caráter de integrantes do governo em posse do secretário de Justiça

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo No discurso, Bolsonaro garantiu que todos tem oportunidade na administração dele, basta ter o coração verde e amarelo e fazer algo pela pátria



O presidente Jair Bolsonaro afirma que o governo tem se mantido firme graças a postura, a capacidade e ao caráter de seus integrantes.

A declaração foi dada durante a cerimônia de posse do novo secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Claudio de Castro Panoeiro, realizada na manhã desta segunda-feira (8), no Palácio do Planalto.

No discurso, Bolsonaro garantiu que todos tem oportunidade na administração dele, basta ter o coração verde e amarelo e fazer algo pela pátria. O presidente disse ainda que, mais que um momento, é uma constância os problemas que o governo enfrenta com aqueles que não aceitaram perder no voto as eleições de 2018.

Doutor em direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, Panoeiro chegou a ser reprovado em um concurso para Juiz por ser cego. Agora, porém, assume um dos cargos mais importantes do Ministério da Justiça.

Panoeiro foi escolhido para o cargo pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, que, durante a cerimônia de posse, fez questão de exaltar a trajetória do agora subordinado.

Claudio de Castro Panoeiro foi coordenador do grupo de defesa do patrimônio e combate a corrupção da AGU na segunda região, que é o Rio de Janeiro. O nome do advogado da União já havia sido publicado no Diário Oficial, mas ele ainda precisava assinar o termo antes de assumir oficialmente o cargo.

