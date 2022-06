Bolsonaro se reúne com bancada feminina para tentar ampliar apoio entre eleitoras

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem vantagem eleitoral entre as mulheres, independente da faixa social

Foto: Isac Nóbrega/PR Café da manhã do presidente Jair Bolsonaro com Parlamentares mulheres na última quarta-feira



O presidente Jair Bolsonaro (PL) promoveu um café da manhã no Palácio da Alvorada na última quarta-feira, 1º de junho, para parlamentares mulheres, buscando o apoio da bancada feminina. O objetivo do chefe do Executivo é ampliar o apoio entre as eleitoras para 2022. O encontro foi articulado pela coordenadora da bancada feminina na Câmara dos Deputados, a deputada Celina Leão (PP-GO). Pelo menos 33 parlamentares participaram do momento junto com Bolsonaro. Elas levaram ao presidente da República as pautas prioritárias, tanto da Câmara quanto do Senado Federal, e ouviram dele que vão ter apoio do Executivo para que essas pautas caminhem.

A primeira-dama, Michele Bolsonaro (PL), não participou do encontro com a bancada feminina, mas está entrando na articulação para tentar retirar a rejeição do público feminino a Jair Bolsonaro. Michele, que se filiou recentemente ao Partido Liberal, vai aumentar a agenda durante a campanha eleitoral ao lado do presidente e também terá ali uma agenda própria. Entretanto, ela não deve concorrer a nenhum cargo. Uma das estratégias do governo Bolsonaro é tentar estreitar os laços com o público feminino, já que o presidente não é preferência entre as mulheres. Segundo o último levantamento do Datafolha, publicado no final de maio, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal rival de Bolsonaro para a disputa presidencial de 2022, tem vantagem entre as mulheres, independentemente da faixa social.

*Com informações da repórter Iasmin Costa