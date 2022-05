Bolsonaro se reúne pela primeira vez com novo ministro da Educação

Semana é importante para a Pasta, com início das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio; encontro com Godoy será no Palácio do Planalto

Foto: Luis Fortes/MEC Ministro da Educação, Victor Godoy Veiga



O presidente Jair Bolsonaro (PL) deve se reunir nesta segunda-feira, 10, com o atual ministro da Educação, Victor Godoy Veiga. A reunião entre Bolsonaro e Vieira será a primeira deste a troca de ministros na Pasta e está marcada para ocorrer no Palácio do Planalto. Esta é uma semana importante para a Educação. Na terça-feira, 10, começam as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os alunos têm até o dia 21 de maio para se inscrever na prova. Um dos diferenciais deste ano é a possibilidade de pagar a taxa de R$ 85 por pix ou cartão de crédito.

A educação tem entrado no radar dos presidenciáveis. No último final de semana, Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fizeram comentários sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Para Bolsonaro, a medida provisória 1090, que tramita no Congresso Nacional para conceder descontos a estudantes inadimplentes é uma forma de consertar os erros do Partido dos Tralhadores. O benefício já havia sido mencionado como futura prática do ex-presidente Lula, caso ele ganhe a próxima eleição.

Vieira foi nomeado o ministro da Educação após o então chefe da pasta, Milton Ribeiro, ser exonerado em meio a denúncias de recebimento de propina e tráfico de influência. As denúncias envolvendo o ex-ministro ainda assombram o Ministério, com a chance de instalação de uma CPI do MEC, a Comissão de Educação do Senado Federal continua investigando a atuação do pastor na Educação.

