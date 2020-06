Bolsonaro se reúne nesta terça com secretário cotado para assumir o MEC

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Jair Bolsonaro conheceu o secretário da educação do Paraná durante a posse de Fábio Farias



O presidente Jair Bolsonaro convidou o secretário de educação do Paraná, Renato Feder, para almoçar nesta terça-feira (22) no Palácio do Planalto. Ele é cotado para assumir o ministério da Educação (MEC). Outros nomes também estão sendo avaliados aqui pelo Palácio do Planalto, mas apenas Feder foi chamado para conversar com o presidente.

Depois da polêmica gestão de Weintraub no MEC, o presidente tem sido aconselhado a escolher um nome técnico, que já tenha experiência em cargos voltados para a educação. Feder foi professor e a avaliação é que está fazendo um bom trabalho no estado.

No governo, a expectativa é de que o nome de Renato Feder agrade também o chamado Centrão, que está em negociação com o Palácio do Planalto. Atualmente, ele é secretário do governo de Ratinho Júnior que é do PSD, mesmo partido do novo ministro das comunicações, o deputado Fábio Farias. Jair Bolsonaro conheceu o secretário da educação do Paraná durante a posse de Farias.

Em meio à mudanças na pasta, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas ao governo para explicar medida tomada pelo ex-ministro Abraham Weintraub de suspender cotas para negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de pós graduação em universidades federais.

A contestação foi feita pelo PSB e pela Rede que alegam que a medida representa um retrocesso na garantia de direitos fundamentais. Na semana passada o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, já tinha avisado o governo que existe um movimento na casa para reverter essa decisão.

Rodrigo Maia, afirmou que seria prudente o governo rever a decisão para não causar ainda mais polêmica e desgaste. Uma vez que a decisão desagrada, e muito, o Congresso Nacional.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin