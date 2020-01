Bolsonaro sobrevoa MG nesta quinta; presidente deve anunciar mais ajuda para vítimas das chuvas

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Minas Gerais tem sido castigada pelas chuvas



O presidente Jair Bolsonaro vai sobrevoar Minas Gerais nesta quinta-feira. O Estado tem sofrido com fortes chuvas nos últimos dias.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, esteve na região no último domingo, e anunciou a liberação de R$ 90 mi. A expectativa não só de Minas, mas também do Espírito Santo é que a União libere um valor maior.

O presidente será acompanhado do ministro Canuto e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. No fim de semana, mesmo estando na Índia, Bolsonaro foi informado dos problemas, e ligou para seu vice, presidente em exercício, Hamilton Mourão, para determinar a ajuda do Governo Federal no que fosse necessário.

Foi Mourão que iniciou a conversa com a área econômica, para viabilizar mais dinheiro para as áreas afetadas. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), diz que considera importante a visita do presidente da República, uma vez que sobrevoar as áreas atingidas dá uma visão muito mais ampla do problema do que só acompanhar a questão por meio do noticiário.

No último domingo, o ministro do Desenvolvimento realizou o sobrevoo por Minas Gerais e Espírito Santo.

* Com informações da repórter Luciana Verdolin.