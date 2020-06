Bolsonaro diz que ação que pode cassar chapa no TSE é ‘tapetão de partidos da oposição’

Frederico Brasil/Estadão Conteúdo Bolsonaro diz não concordar sobre o possível uso de provas do inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso



O presidente da República, Jair Bolsonaro, chama de “tapetão de partidos de oposição” as ações que julgam a possível cassação do mandato dele e do vice-presidente Hamilton Mourão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Bolsonaro deu a declaração na quinta-feira (11), durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

O processo teve o julgamento retomado nesta semana e foi movido pelos partidos Rede e PSOL, que acusam a chapa de ser favorecida por uma invasão de uma página do Facebook.

Para o presidente Jair Bolsonaro, as ações deveriam ser arquivadas. Ele diz não concordar sobre o possível uso de provas do inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso.

O TSE suspendeu na terça-feira (9) o julgamento do caso após um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.

Além do voto de Moraes, falta ainda a manifestação do presidente do TSE, Luís Roberto Barroso. Não há previsão de quando o julgamento será retomado.

*Com informações da repórter Letícia Santini