Bolsonaro vai a Minas Gerais e Lula grava programa eleitoral; confira agenda dos candidatos

Postulantes na corrida pelo Palácio do Planalto divulgam suas atividades de campanha nesta sexta-feira, 19

Montagem de fotos/Estadão Conteúdo/Presidência da República/Agência Brasil e Agência Senado Os quatro principais pré-candidatos à Presidência da República em 2022



Nesta sexta-feira, 19, todos os candidatos ao Palácio do Planalto têm agenda cheia em diversas regiões do país. Ciro Gomes (PDT) visita a antiga fábrica da Companhia Brasileira de Material Ferroviário (Cobrasma), em Osasco, na Grande São Paulo, às 10h, em seguida o pedetista segue para o Rio de Janeiro, onde faz uma caminhada às 16h e, às 17h30, inaugura seu comitê de campanha. O ex-presidente Lula (PT) está com o dia reservado para gravações para o programa eleitoral, em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre agenda em Minas Gerais e , às 16h, participa da sessão solene de instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Belo Horizonte. Simone Tebet (MDB) faz uma caminhada pela região central de Diadema, na Grande São Paulo, às 10h, e em seguida caminha também em Santo André, às 13h30. Às 14h30, Tebet visita o Fundo Nacional de Solidariedade. Felipe D’Ávila (Novo) tem o dia reservado para gravações de campanha eleitoral.

Sofia Manzano (PCB) concede entrevista na sede do próprio partido, no Rio de Janeiro, às 15h30, e participa de uma roda de conversa na Ocupação Manoel Congo, às 18h30. Soraya Thronicke (União Brasil) apresenta o seu plano de governo ao governador Rodrigo Garcia (PSDB), às 13h. Leonardo Péricles (Unidade Popular) participa de reunião, às 14h, e de um debate na Universidade de São Paulo, às 18h. Vera Lúcia (PSTU) grava vídeos para sua campanha em São Paulo, às 10h.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina