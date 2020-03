Bolsonaro viaja neste sábado para Miami e deve se encontrar com Trump

Isac Nóbrega/PR Jair Bolsonaro sai de Brasília logo no início da manhã e faz uma escala em Boa Vista, onde deve se encontrar com autoridades e população local



O presidente Jair Bolsonaro embarca neste sábado (7) para os Estados Unidos. Ele fica em Miami até a terça-feira (10) e pode se encontrar com o presidente Donald Trump. Porém, até o momento, estão confirmados apenas encontros com empresários, visita à fábrica da Embraer e reuniões com pastores e a comunidade brasileira no país.

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, explicou que a relação do Brasil com os EUA tem se intensificado desde a posse do presidente. “O Brasil e os Estados Unidos negociam entendimentos não tarifários que podem contribuir para a liberalização das trocas, lembrando que os EUA permanece como principal destino das importações manufaturadas.”

Jair Bolsonaro sai de Brasília logo no início da manhã e faz uma escala em Boa Vista, onde deve se encontrar com autoridades e população local para tratar de assuntos do estado — como a questão do Linhão de Tucuruí, terras indígenas e a possibilidade de garimpo. O presidente negou que o encontro tenha motivação partidária.

Durante a estadia em Miami, será oferecido um almoço à base de tilápia brasileira. A Embratur preparou também uma apresentação para divulgar o turismo do Brasil.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin